Varese, Mandole: "La fisicità di Venezia un problema per noi"

Questa l'analisi di Herman Mandole dopo la sconfitta di Varese con la Reyer: "Abbiamo abbassato il ritmo della partita e abbiamo voluto giocare contro la fisicità di Venezia e questo ha rappresentato un problema per noi, in particolare nel secondo quarto e i primi 5/6 minuti del terzo quarto. Può essere che la squadra, con due giocatori nuovi, abbia dovuto trovare nuovi equilibri e questo lo abbiamo pagato. Un altro grave errore è stato concedere sei/otto punti di fila alla fine del secondo periodo e in una partita così equilibrata, contro una squadra fortissima come la Reyer, non puoi permetterti questi errori".