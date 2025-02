Varese, Mandole: "I fischi? La squadra li sente e gioca più nervosa"

Herman Mandole sul difficile momento di Varese che non riesce nell'impresa di battere Trento: "Stasera non abbiamo giocato bene, ma la squadra ha lottato. Non è sufficiente e non siamo contenti, ma penso che la squadra, se continua giocare così, possa andare avanti e uscire da questo momento. I fischi e la negatività la squadra li sente. A nessuno piace e questo la fa giocare peggio e più nervosa. Chiaro che dipendono dal risultato, nel primo quarto abbiamo giocato bene ma nel secondo no. Capisco la gente, ma mi piacerebbe che stesse un po’ di più con noi".