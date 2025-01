Varese, Mandole: "Avevamo bisogno di una partita così fuori casa"

Le parole di coach Mandole al termine di Banco di Sardegna Sassari-Openjobmetis Varese: "È stata una gara dura, tosta, dove abbiamo cominciato male, senza concentrazione e lasciando punti facili ai nostri avversari. Dopodiché siamo ritornati in partita dominando secondo e terzo quarto e all’inizio dell’ultima frazione fino a quando il nervosismo di vincere fuori casa per la prima volta in stagione, dovuto al fatto di avere tanti giocatori giovani e inesperti, ha preso il sopravvento. In quel momento abbiamo lasciato troppi rimbalzi offensivi ai nostri avversari, abbiamo perso qualche palla in maniera banale e abbiamo smesso di giocare in attacco per riuscire a far scorrere il cronometro; abbiamo sbagliato e Sassari, che è una squadra forte, ha avuto l’opportunità di farsi sotto. A parte questo, sono contento per i ragazzi e lo staff perché avevamo bisogno di questo tipo di partita fuori casa. Intensità difensiva e ritmo sono state le chiavi del match, soprattutto quando siamo riusciti a difendere bene; abbiamo preso 20 punti dopo 5 minuti, 10 nei successivi 5 e 25 tra secondo e terzo quarto. È questo il modo di giocare; quando riusciamo a giocare il nostro stile, lo stile Pallacanestro Varese, siamo bravi, altrimenti siamo scarsi".