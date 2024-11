VARESE, MANDOLE: "ANCORA TANTO LAVORO DA FARE SULLA DIFESA"

Herman Mandole, coach Openjobmetis Varese: "Questa è stata una bella settimana nel corso della quale abbiamo continuato a lavorare come abbiamo sempre fatto. Siamo felici per la vittoria di domenica scorsa, ma dobbiamo continuare ad allenarci sui nostri punti deboli specialmente sulla difesa, aspetto su cui stiamo migliorando ma sappiamo che abbiamo ancora tanto lavoro da fare. Quando si vince è più facile affrontare la settimana ma dobbiamo rimanere focalizzati. Con Trieste mi aspetto una partita dura; la squadra deve cercare di difendere di più per avere più possibilità di vincere la partita. Mi aspetto che la voglia e la forza dei nostri ragazzi li porti a disputare una bella partita".