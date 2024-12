Varese, Mandole: "Abbiamo difeso molto male"

Le parole di coach Mandole al termine di UNAHOTELS Reggio Emilia-Openjobmetis Varese: "Prima di tutto complimenti a Reggio Emilia per l'ottima partita disputata al nostro ritmo. Penso che abbiamo difeso molto male durante la gara e questo non ci ha permesso di giocare al meglio in attacco. Abbiamo messo poco in ritmo la squadra passandoci poco la palla e giocando troppo da soli. Quando abbiamo messo la testa avanti abbiamo concesso due/tre rimbalzi in attacco che ci hanno fatto male. Per vincere queste partite dobbiamo rimanere concentrati per 40 minuti, non possiamo permetterci dei cali come quello che abbiamo avuto all'inizio del terzo quarto".