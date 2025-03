Varese, Kastritis: "Dobbiamo scendere in campo ed essere al livello che ci compete"

Le parole di coach Kastritis in vista di Bertram Derthona Tortona-Openjobmetis Varese: «Nella sfida contro Trapani abbiamo visto un'ottima reazione da parte dei ragazzi, in molte di quelle cose che volevamo, come le regole applicate al nostro gioco. Ovviamente, ed è normale, abbiamo visto anche delle cose che dobbiamo migliorare ed eseguire meglio nel corso della partita. La partita contro Trapani comunque ormai è alle spalle; in questi giorni ci siamo allenati duramente e posso dire che se manteniamo le cose buone viste domenica scorsa e le mettiamo in mostra contro Derthona, migliorando, allora vorrà dire che saremo sulla strada giusta. E questa è la cosa più importante per noi in questo momento. La Bertram è una squadra molto ben allenata; è completamente diversa rispetto a Trapani perché non corrono molto ma sono bravissimi a rimbalzo offensivo e, soprattutto, sono molto uniti come squadra. Penso che l'intero staff abbia fatto un ottimo lavoro presentando ai nostri giocatori i punti deboli e di forza di Tortona e che in settimana ci siamo allenati molto bene; ora dobbiamo solo scendere in campo ed essere al livello che ci compete».