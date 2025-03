Varese, Kastritis: "Dobbiamo accendere il fuoco dei nostri tifosi"

Le parole di coach Kastritis in vista di Openjobmetis Varese-UNAHOTELS Reggio Emilia: "Veniamo da una settimana di lavoro davvero ottima, con i ragazzi che stanno facendo veramente bene in allenamento. Abbiamo perso due partite ai supplementari e nonostante questo si sono presentati in palestra ancora più motivati e determinati a spingere senza sosta. Sono sicuro che saremo pronti in termini di energia per mostrare la voglia di competere forte e provare a vincere la partita di domenica contro Reggio Emilia di fronte ai nostri tifosi. Domani avremo un altro giorno di allenamento; speriamo che tutti stiano al meglio perché non vediamo l'ora di scendere in campo. Personalmente ho voglia di conoscere i nostri tifosi a Masnago; la prima impressione settimana scorsa contro Derthona è stata ottima perché loro sono stati fantastici, ma tutti mi dicono che in casa sarà ancora più bello. Quello che dobbiamo fare è accendere il fuoco con il nostro modo di giocare così i tifosi ci seguiranno e creeremo un'atmosfera bellissima per tutti noi e i nostri avversari".