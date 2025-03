Varese, Kastritis: "Complimenti ai ragazzi, ma non è ancora il momento di fare festa"

Il coach della Openjobmetis ha commentato l'importante vittoria dei suoi nello scontro salvezza con Scafati per 95-82. ""Voglio congratularmi con la squadra. Siamo stati capaci di rimanere davanti non tanto dal piano tattico ma per la forza mentale e siamo stati consistenti per tutta la partita. Credo che i complimenti ai ragazzi non vadano fatti solo per la vittoria di stasera ma per il lavoro svolto fin dal primo momento da quando sono arrivato. Grazie anche ai tifosi per l’atmosfera che sono riusciti a creare che ci ha aiutati a vincere, con loro sappiamo di avere un giocatore in più con cui lottare, il loro supporto è fondamentale. Siamo migliorati partita dopo partita, non vincevamo da tanto tempo e siamo più sollevati, ma vorrei sottolineare che non è ancora il momento di fare festa: se non vinceremo settimana prossima contro Cremona sarà come non aver vinto stasera. Restiamo concentrati".