Varese, Forrest o Robinson in aggiunta nel reparto guardie

Come riportato da La Prealpina, la prima necessità sul mercato da offrire al nuovo coach Kastritis è quella di un esterno con grande potenziale realizzativo. Due i profili osservati più da vicino, in quanto già vistati (Varese ha terminato gli slot da extracomunitario per la stagione corrente): Michael Forrest, che Pistoia sostituirebbe con un giocatore più play che guardia, ha già espresso la volontà di rimanere in Toscana; Gerald Robinson, proposto da Rimini, sarebbe invece al vaglio per via di condizioni fisiche non perfette.