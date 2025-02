Pallacanestro Varese comunica che nella giornata odierna è stato trovato un accordo per interrompere consensualmente il rapporto con Herman Mandole che da oggi, dunque, non sarà più l'allenatore della Openjobmetis.

Il club biancorosso desidera ringraziare coach Mandole per il lavoro svolto nelle ultime tre stagioni e gli augura le migliori fortune umane e professionali.