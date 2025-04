Napoli, Valli: "Siamo a un passo dal fare una grande cosa"

Nella conferenza stampa post partita della Fruit Village Arena, Giorgio Valli (coach Napolibasket) ha commentato l'87-97 incassato dai suoi contro Varese: "È stata una partita super difficile, lo sapevamo dall'inizio. Dobbiamo fare i complimenti a Varese che ha disputato una gara aggressiva e intensa, una partita da squadra che deve salvarsi. Noi facciamo fatica contro questo tipo di avversari, dove il loro atletismo è sicuramente maggiore. Per vincere questa partita dovevamo essere più affamati, mettendo più ruvidezza in difesa per contrastare la loro fisicità. Hanno imbrigliato le carte, cambiando su tutti, non abbiamo avuto la lucidità di dare sempre palla dentro, abbiamo fatto 30 punti in area e potevamo farne almeno 50. Dobbiamo adesso essere bravi a ricompattarci, abbiamo ancora 4 partite da giocare. Se ci avessero detto che oggi questa sarebbe stata la nostra posizione in classifica, avremo firmato, nonostante il calendario che abbiamo affrontato. Ora dobbiamo avere la forza di trovare almeno 1 o 2 partite da vincere, ce la possiamo fare e certamente trarremo lezione da questa partita. Non dobbiamo abbatterci ma andare avanti, siamo lì ad un passo dal fare una grande cosa. Mi dispiace per la gente perché meritava una partita più combattuta, ma noi ci crediamo come ci credono loro e gli diamo appuntamento alle prossime partite per dar loro le soddisfazioni che meritano".