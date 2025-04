Napoli, Valli: "Bisogna mantenere l'atteggiamento giusto"

Il 77-95 incassato contro la capolista Trapani è stato commentato così da Giorgio Valli, coach del Napolibasket, nella conferenza stampa post partita: "Giocare contro squadre come Trapani, miglior attacco del campionato e con le percentuali migliori del torneo, per noi è molto difficile. Loro sono primi e noi terzultimi. Detto ciò, bisogna limitare le scuse e le chiacchiere. Non mi è piaciuto per larghi tratti della gara l'atteggiamento della squadra: i ragazzi stanno facendo un gran lavoro, ma in questo genere di partite, quando le cose vanno male, bisogna mantenere l'atteggiamento giusto, come ha fatto il nostro pubblico. Dobbiamo essere molto più solidi e incisivi soprattutto in difesa, perché questa squadra ha fatto tanto per provare a salvarsi. Se ci avessero detto che a due giornate dalla fine avessimo avuto 4 punti di vantaggio sulla penultima avremo firmato, ma non basta: bisogna fare un extra-sforzo e cercare di combattere con armi, cominciando dalla difesa, anche se questa squadra non c'è l'ha nel DNA. E parlare meno con gli arbitri. Questo è ciò che dobbiamo a noi, al nostro club e al nostro pubblico, che ci ha applaudito fino alla fine della partita, poi andrà come andrà ma glielo dobbiamo. Ci teniamo, ci vogliamo arrivare a fare questo miracolo, ma l'atteggiamento deve essere quello di giocatori che giocano fino all'ultimo respiro".