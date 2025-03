Napoli, Valli: "I ragazzi hanno dato l'anima, risultato bugiardo"

Dalla sala stampa del PalaRadi, nella tarda serata di ieri, arrivano le parole di coach Giorgio Valli, a margine della sconfitta della sua Napoli a Cremona (94-85): "Abbiamo fatto una partita intelligente, cercando di coinvolgere i lunghi: è un reparto in cui potevamo avere un piccolo vantaggio nei confronti di Cremona, abbiamo costruito pian piano il nostro margine. A pochi minuti dalla fine, sul +4, costruiamo un altro buon tiro, sbagliando da 3 e dopo abbiamo perso Pangos per 5 falli e per tutto il secondo tempo abbiamo perso Green. Loro invece hanno messo le 3 triple decisive ed hanno risolto la partita. Risultato bugiardo: è stata una partita combattuta fino alla fine, dispiace molto ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi che hanno dato l'anima e che sapevano quanto era importante questa partita. Anche le altre 9 partite che mancano lo sono, continuiamo a crederci fermamente perché é troppo importante per Napoli rimanere in questa serie, per tutti noi e per il club e per gli sforzi che sta facendo. Vincere qua non è mai facile soprattutto quando, in alcuni momenti della partita, l'avversario trova dei tiri decisivi".