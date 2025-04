Trieste, dopo Brown e Ross rinnovo anche per Jarrod Uthoff

"Jarrod Uthoff è un giocatore straordinario” - il commento del Presidente Paul Matiasic – “con un' etica del lavoro che solo i grandi campioni riescono a perseguire. La sua ‘freddezza’ in campo nasconde la sua straordinaria passione: per Jarrod la squadra viene prima di tutto, è un vincente capace di cambiare il corso delle partite in ogni momento. Al contempo riesce a essere un padre presente e amorevole, che ha trovato a Trieste il posto giusto per far vivere la sua famiglia, e questo non può che riempirci il cuore di gioia. Siamo soddisfatti di come la Pallacanestro Trieste del futuro stia prendendo forma sull'ossatura forte che abbiamo costruito, da qui in avanti possiamo solo crescere!"