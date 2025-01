"Un canestro per la ricerca": la Lega Basket al fianco di Fondazione AIRC

Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro con la nuova campagna A Canestro per la Ricerca. Giocatori e allenatori invitano tifosi e appassionati a unirsi alla squadra di chi crede nella ricerca segnando tanti canestri per rendere il cancro sempre più curabile attraverso le donazioni al numero 45521 con SMS o chiamate da telefono fisso, oppure su AIRC.IT. Una vera e propria mobilitazione corale del mondo del basket a sostegno di oltre 5.000 ricercatrici e ricercatori AIRC al lavoro in 96 istituzioni prevalentemente pubbliche: laboratori di università, ospedali e altri centri di ricerca, con l’obiettivo di mettere a punto cure sempre più efficaci per tutti i tumori e studiare nuovi strumenti e strategie per la diagnosi precoce e per la prevenzione. Numerosi studi hanno dimostrato l’importanza di uno stile di vita sano per ridurre il rischio di cancro, tanto che fino al 40% dei nuovi casi di tumore è potenzialmente prevenibile attraverso comportamenti salutari. Per sensibilizzare il pubblico su questi temi Lega Basket Serie A ha coinvolto alcuni dei suoi campioni per ricordare che tutti noi possiamo fare la nostra parte per mantenerci in salute. Achille Polonara, Trevor Lacey e Stefano Tonut sono protagonisti di un video a più voci per illustrare lo schema 0-5-30 suggerito dai ricercatori AIRC. Uno schema da adottare ogni giorno per tenersi in forma che prevede: 0 sigarette di qualunque tipo, 5 porzioni di frutta e verdura e 30 minuti di esercizio fisico. I contenuti e i messaggi della campagna saranno promossi – nel corso della giornata di campionato - all’interno dei palazzetti, sui campi dove gli allenatori indosseranno la coccarda AIRC, grazie al supporto dei giornalisti durante gli incontri e sui media sportivi, e attraverso i canali social di LBA e dei club.