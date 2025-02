Grazie al successo orogranata su Lietkabelis e alla contestuale vittoria di Valencia su Bourg-en-Bresse, la Reyer strappa il pass per i playoff di BKT Eurocup 2024/25. Dopo 18 incontri di regular season l'Umana si classifica sesta nel Gruppo B. Gli orogranata sfideranno gli spagnoli di Dreamland Gran Canaria, terzi (12-6) nel Gruppo A, negli ottavi di finale. La gara secca, win or go home, si disputerà in trasferta, alla Gran Canaria Arena martedì 4 o mercoledì 5 marzo.