ULEB, comunicato sui colloqui NBA-FIBA-Eurolega

Rilanciato da LegaBasket, ecco le parole del comunicato appena emesso da ULEB: "L'Unione delle Leghe Europee di Basket (ULEB) si è riunita per discutere dei recenti sviluppi a seguito dei colloqui tra Eurolega, FIBA e NBA riguardo al futuro del panorama del basket europeo. In quanto organismo rappresentativo delle leghe nazionali associate, ULEB sottolinea alcuni principi chiave che devono essere preservati in qualsiasi modello futuro. In primo luogo, ULEB rimane un fermo sostenitore del modello sportivo europeo, che si basa sui principi di meritocrazia, promozione e retrocessione, e offre una chiara via per i club per qualificarsi alle competizioni europee in base ai risultati sportivi. Questo principio fondamentale è essenziale per mantenere l'integrità e la competitività del basket europeo e deve essere garantito in qualsiasi futura struttura. In secondo luogo, ULEB sottolinea l'importanza di proteggere i weekend per le competizioni delle leghe nazionali che servono come base per lo sviluppo del talento nel basket e per favorire l'engagement dei tifosi in tutta Europa. Garantire che le leghe nazionali mantengano il loro tradizionale calendario nel weekend è fondamentale per la crescita e il successo continuo del basket europeo. ULEB continuerà a lavorare in modo costruttivo con tutte le parti coinvolte per trovare soluzioni che rispettino questi principi fondamentali e che preservino la forza e l'integrità del basket europeo a tutti i livelli".