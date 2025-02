Reggio Emilia, Uglietti: "Mi piacerebbe giocare a Torino"

Lorenzo Uglietti (play Unahotels Reggio Emilia) è stato intervistato da La Stampa, in occasione del quarto di finale contro Trento nella "sua" Torino: "Da dove sbuco? Da Grugliasco, appunto. E poi da Piossasco, dove ho giocato fino a 17 anni in una selezione delle squadre di quella parte della cintura torinese: ero andato lì perché mi aveva fortemente voluto Gianni Asti, a cui è stato intitolato il palaRuffini. Mi ha insegnato tanto, in campo e fuori. Le squadre torinesi? Non mi hanno mai cercato. E non ho mai fatto parte nemmeno di una selezione regionale o di un raduno azzurro. Nel 2021-22, invece, quando giocavo poco a Napoli e a Torino c’era Casalone in panchina, avevo parlato con la dirigenza della Reale Mutua: alla fine però scelsi di restare dov’ero per inseguire il sogno di giocare minuti veri nella massima serie. A posteriori, posso dire di avere fatto la scelta giusta. Mi piacerebbe giocarci? Molto, non lo nego. Mi piacerebbe fare qualcosa di concreto per aiutare la società a ritagliarsi uno spazio nel basket di serie A".