Reggio Emilia, Uglietti: "A Treviso belli carichi"

Intervistato da "La Tribuna di Treviso" a pochi giorni dal ritorno da ex al Palaverde (Nutribullet Treviso-Unahotels Reggio Emilia (domenica 9, ore 16.30), Lorenzo Uglietti ha raccontato il passato vissuto in Veneto (2018-20) e il presente in biancorosso: "Siamo in un buon periodo. In Coppa abbiamo vinto da veri guerrieri, siamo una bella squadra e ci stiamo divertendo. Al Palaverde certamente ci vedrete belli carichi, sappiamo dell'importanza di questa partita, per noi e per loro: vedendo come va il campionato, per gli ultimi 3 posti per i playoff potrebbe esserci un arrivo a 5, dove Trieste ha un lieve vantaggio grazie alla differenza canestri con noi e Tortona. Un po' di stanchezza c'è, abbiamo avuto due trasferte europee consecutive di 4 giorni, con viaggi impegnativi a Tenerife e in Turchia. Però vincere aiuta anche a livello morale, anche se fisicamente siamo un po' così. L'88-64 dell'andata? In quella occasione ci fu un primo tempo equilibrato poi loro mollarono nel finale. L'arrivo di Caroline ha inciso parecchio, come incide il rendimento di Bowman, che mi pare tornato ai suoi livelli. In attacco hanno tanto talento, compreso Olisevicius, lui mi piace molto fin dai tempi di Reggio: essendo pure lui un ex me lo aspetto motivatissimo".