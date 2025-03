Uglietti avverte Trapani: "Reggio Emilia ha voglia di rivalsa"

Uglietti ricorda benissimo il primo confronto stagionale, terminato con un +36 per la Shark: "È stata la sconfitta più pesante per noi nel nostro percorso in questo campionato, quindi sicuramente abbiamo voglia di rivalsa. Non sarà facile perché è una squadra molto competitiva, lunga, tecnica, fisica, ha tutte le carte in regola per far bene. Però noi avremo dalla nostra parte il nostro fantastico pubblico, come sempre ci spingerà. Quindi siamo carichi per questa partita, non vediamo l'ora di affrontarla con l'entusiasmo di tutti".