Varese, Tyus: "Coach Kastritis ci ha portato quello che mancava"

Intervistato da VareseSport in vista della partita a Masnago con l'Unahotels Reggio Emilia (domenica 16, ore 16.45), il veterano dell'Openjobmetis ha parlato dell'impatto di coach Kastritis sul gruppo biancorosso: "Penso che ci abbia portato quello che mancava. L’intensità giusta, la responsabilità di fare la giocata giusta, un approccio difensivo completamente diverso rispetto a prima, basato su tantissima energia. E poi ha cambiato la nostra mentalità, ci spinge a cercare contro tutti la vittoria fino all’ultimo: le due sconfitte all’overtime contro grandi squadre come Trapani e Tortonalo dimostrano. È un grande coach. È stato difficile accettare queste due sconfitte, perché lavoriamo duro e sodo per dare il meglio. In entrambe i casi siamo andati molto vicini alla vittoria senza riuscire a coglierla. Lavoriamo ogni giorno con la mentalità di voler cercare la vittoria contro tutti e non vediamo l’ora che arrivi la prima di questo nuovo corso. Dobbiamo continuare a credere nel nostro processo di crescita e i risultati arriveranno".