Varese, Tyus verso l'Eurolega in caso di salvezza matematica

Stando a quanto anticipato da Orazio Cauchi nella giornata di ieri e confermato da La Prealpina nell'edizione odierna del quotidiano, l'infortunio di Jasiel Rivero avrebbe suggerito al Maccabi Tel Aviv di intavolare una trattativa per riportare Alex Tyus in Israele. Con la salvezza più vicina dopo le vittorie con Napoli e Sassari, i biancorossi sono più propensi a liberare il lungo americano prima del termine della stagione, ma si attenderà l'aritmetica certezza della permanenza in Serie A per ulteriori sviluppi. Il 37enne texano ha già giocato per il Maccabi dal 2013 al 2015 e dal 2017 al 2019.