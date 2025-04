Trieste, nota della società sulla squalifica di 2 turni del campo

Nella serata di ieri, le pagine ufficiali della Pallacanestro Trieste hanno pubblicato questo messaggio in seguito alla comunicazione della squalifica di 2 giornate del PalaTrieste: "In questo momento, la Pallacanestro Trieste è totalmente concentrata sulla presentazione del proprio ricorso nei confronti della decisione disciplinare del giudice sportivo. Un comunicato completo da parte dell’organizzazione in merito agli eventi di sabato sera seguirà la decisione del giudice d’appello. La Pallacanestro Trieste ribadisce ancora una volta il suo impegno inequivocabile nel fornire un ambiente totalmente sicuro che dia priorità alla salute e al benessere di ogni persona che entra nella nostra arena e che assicuri che giocatori, allenatori e arbitri possano svolgere la propria professione in un’atmosfera caratterizzata da grande rispetto reciproco, entusiasmo e amore per il gioco".