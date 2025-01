Trieste, Christian: "Siamo un gruppo molto motivato"

Jamion Christian, coach Pallacanestro Trieste: “Tra di noi abbiamo parlato dei sette traguardi naturali che si superano ogni stagione e uno di questi è la fine del girone di andata; un traguardo naturale è un momento in cui puoi valutare il tuo livello rispetto alle squadre rivali, quindi uno è a metà stagione, poi c’è la Coppa Italia che a sua volta è un confronto con le otto migliori squadre del campionato, poi c’è la fine del campionato, tutte le serie playoffs e infine le finali. Noi vogliamo dominare in questi contesti e giocare al nostro meglio prima di passare alla prossima fase; questa è la prima opportunità che abbiamo e siamo un gruppo molto motivato, che sta cercando di trovare la strada per raggiungere il massimo potenziale, che ancora non abbiamo raggiunto. Sappiamo che fino ad ora abbiamo giocato molto meglio in trasferta, ma i nostri tifosi si meritano di vedere una squadra che non solo compete, come facciamo sempre, ma anche che finisce il lavoro, quindi siamo carichi per fare entrambe queste cose".