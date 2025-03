Trieste, Christian: "Orgoglioso della squadra, ho visto una buona pallacanestro"

Il coach esalta la vittoria della sua Trieste contro Pistoia. "Sono orgoglioso della squadra, non era facile. Pistoia gioca con grande orgoglio e spirito di squadra. Tutta la settimana ci siamo allenati a come Pistoia potesse giocare in modo inaspettato con energia e difesa. Siamo stati anche noi in questa situazione in cui tutto sembra andare nella direzione sbagliata, e siamo riusciti a girare questa inerzia. Auguro a Pistoia lo stesso. Mi rendo conto di quanto la stagione sia stata difficile per i giocatori e la società. Sicuramente do molta "grazia" alla famiglia Rowan che sicuramente voleva fare meglio di quello che è stato. E di sicuro riconosco la pressione che tutta questa situazione ha messo sulla squadra. Abbiamo rispetto di questo. Parlando della partita, sono contento che la nostra squadra sia riuscita a fare quattro quarti di buona pallacanestro, seguendo il piano partita a livello difensivo".