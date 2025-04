Il coach di Trieste ha manifestato tutta la sua gioia per la bella vittoria contro Napoli, che avvicina ulteriormente un pass per i playoff. "Quando hai a disposizione un team che è in piena salute e riesce ad allenarsi bene, si possono costruire le vittorie. Sono molto fiero dei miei ragazzi, abbiamo fatto anche un ulteriore step per questo finale di campionato, dobbiamo continuare così".