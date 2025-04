Trieste, Christian: "Dobbiamo imparare ad alzare il livello"

Il coach di Trieste commenta la dura sconfitta del Taliercio contro la Reyer Venezia. "Di sicuro questa sera non è statala nostra miglior partita. Ci sono molte cose che dobbiamo imparare da questa partita. La differenza tra noi e loro è stata evidente questa sera. La loro taglia e la fisicità ci hanno messo in difficoltà. In alcuni momenti della partita abbiamo portato la partita sui binari che volevamo ma non siamo riusciti a mettere insieme sequenze di attacchi e difesa per riuscire ad invertire il trend della partita. Se c'è qualcosa che ci preoccupa è che nei due match contro squadre molto forti come Trapani e Reyer non siamo riusciti ad alzare il livello per riuscire a fronteggiare i nostri avversari".