TRIESTE, CHRISTIAN: "DOBBIAMO IMPARARE A BATTERE LE SQUADRE FORTI, FACCIAMO GLI STESSI ERRORI"

Il coach di Trieste, Jamion Christian, ha analizzato il ko interno con Trapani. "Dobbiamo imparare come battere squadre forti in questo campionato, continuiamo a fare gli stessi errori. Nelle tre partite che abbiamo perso le squadre hanno tirato il 47% da tre contro di noi, non c’è niente che mi fa essere più arrabbiato di lasciare tiri da tre aperti. Dobbiamo far diventare la difesa sul tiro da tre punti una nostra componente principale come lo è stato in altre partite della stagione perchè questo è un numero accettabile per quanto tempo passiamo in allenamento ad allenare la difesa sul tiro da tre punti. Possiamo permetterci di lasciare una percentuale un po’ più alta da due visto che prendiamo più tiri da tre punti, ma poi dobbiamo fare un buon lavoro per non concedere un’alta percentuale da tre punti. Vorremmo che anche la percentuale da due non fosse il 60% ma minore perchè prendendo più o meno la metà dei nostri tiri da tre punti la differenza di punti realizzati tra le nostre e loro triple vorremmo che fossero così ampie, hanno comunque segnato come volevano stasera"