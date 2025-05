Trieste, Christian: "Abbiamo una squadra molto forte"

Dalla sala stampa del PalaTrieste, Coach Jamion Christian presenta la prossima Gara-3 di playoff con la Pallacanestro Brescia. “Abbiamo una squadra molto forte; per giocare bene una serie bisogna capire gli avversari, credo sia importantissimo farlo. Abbiamo ottimi veterani che hanno già giocato partite come queste e serie come questa.” “La nostra capacità di imparare e performare al massimo, di seguire il piano partita nei suoi punti chiave ci hanno permesso di avere continuità nel corso della partita. Loro sono una squadra fortissima in attacco e in difesa per cui bisogna giocare un basket completo e questo significa essere solidi su entrambi i lati del campo e non farsi del male da soli.” “Tutti pensano soprattutto agli aggiustamenti come aspetto importante dei playoff – e sicuramente lo sono – ma dobbiamo banalmente essere meglio posizionati, essere più fisici e queste cose sono state fondamentali per noi. Pensavamo di essere a due passi da una buona prestazione in Gara 1 e ne abbiamo fatto uno in Gara 2, ora dobbiamo farne un altro in Gara 3.” ”Dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi e non abbiamo mai giocato bene nei primi 15 minuti delle prime due partite, quindi c’è ancora tanta pallacanestro su cui dobbiamo fare un lavoro migliore. Dobbiamo arrivare a un livello eccellente di attenzione ai dettagli e affrontarli nel modo in cui vogliamo; non siamo ancora stati dominanti e abbiamo l’opportunità di farlo in Gara 3.”