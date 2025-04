Trieste, Campogrande: "Non scontato quello che abbiamo fatto ad oggi"

Intervistato sulle pagine de Il Piccolo, l'esterno della Pallacanestro Trieste ha presentato così il finale di stagione dei giuliani, a partire dalla trasferta di domenica a Venezia: "Una volta usciti dall'Eurocup si sono concentrati sul campionato e hanno saputo rimontare posizioni rientrando in piena corsa per i play-off. Sono a pari punti con Tortona, 2 punti sotto Reggio Emilia: domenica andranno in campo per portare a casa i 2 punti. Hanno bisogno di questa vittoria, giocheranno per far valere le qualità di un roster profondo e le caratteristiche di una squadra che, Jordan Parks su tutti, può mettere in campo una fisicità importante. La nostra corsa Playoff? Abbiamo dovuto fare i conti con un torneo di alto livello, abbiamo trovato sulla nostra strada avversarie che hanno saputo mettere in campo tanta qualità. Milano e Bologna, ma anche Trapani, Brescia e Trento. Non è scontato quello che abbiamo fatto fino a oggi: siamo a 2 sole vittorie dal primo posto e credo che la nostra 6° posizione sia assolutamente meritata. Il mio ingresso in campo con Napoli? Una dimostrazione di affetto che mi ha fatto stare bene e che conferma il grande cuore e la generosità del pubblico di questa città. Una città alla quale sono e resterò legato per tutto quello che mi ha trasmesso in questi 4 anni. Sono rimasto per cercare di dare sempre il meglio di me stesso. Non solo in partita ma anche nel corso della settimana cercando sempre di mettere da parte l'interesse del singolo a favore del gruppo: credo sia qualcosa che la gente ha percepito".