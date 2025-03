LBA Serie A: anticipo Trieste-Bologna, domani i big match Trapani-Brescia e Milano-Trento

Per l'EA7 Emporio Armani Milano si avvicina una settimana cruciale in Eurolega. Prima però c’è la gara contro la Dolomiti Energia Trentino: un match importante per vendicare la sconfitta in finale di Coppa Italia e agganciare l’Aquila, oggi capolista, a 32 punti. La sfida tra prime della classe, Trapani-Brescia, è insidiosa soprattutto per la Germani dato che gli Shark non perdono in casa da ottobre. L'Estra Pistoia, che sta ritrovando un po’ di serenità con il nuovo presidente Joseph Mark David, cerca delle risposte contro la Bertram Derthona Tortona. UNAHOTELS Reggio Emilia-Umana Reyer Venezia è una partita che pesa tanto in ottica play-off, come spiegato da Rodney McGruder: “Mi aspetto una partita dura, loro scenderanno in campo con molta energia e intensità visto che giocano in casa, davanti al loro pubblico. Mi aspetto una partita dura per 40 minuti. Hanno un'ottima squadra e hanno aggiunto un veterano come Kenneth Faried, quindi non vedo l'ora di vedere lo scontro tra lui e Kabengele”.