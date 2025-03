Il coach della Nutribullet commenta la pesantissima vittoria nello scontro salvezza con Varese. "Vittoria molto sofferta, come c'era da aspettarsi. Avevamo grande pressione addosso, penso ci siamo tolti una bella scimmia. Hanno messo in campo la determinazione per vincere. Dobbiamo fare meglio come qualità nei momenti cruciali, ma lo sforzo collettivo c'è stato e abbiamo meritato di vincere".