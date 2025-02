Treviso, Vitucci: "Poco da rimproverare ai miei giocatori"

“È stata una partita molto combattuta fino alla fine. Chiaro che i piccoli episodi poi abbiano fatto la differenza, come i rimbalzi in attacco e le palle perse nei momenti cruciali. Abbiamo sicuramente dato molto, ma abbiamo anche sofferto. Sapevamo che a rimbalzo loro ci avrebbero messo grande pressione e sono riusciti a farlo. Posso recriminare poco ai miei, se non un pochino di lucidità in più, perché hanno prodotto uno sforzo importante.

Il terzo quarto ci ha visti in difficoltà dal punto di vista offensivo, di conseguenza la partita si è riequilibrata troppo presto e abbiamo dovuto giocare sul filo dei punti. Nonostante tutto abbiamo dimostrato ancora una volta di avere carattere per farlo, purtroppo il risultato non ci ha premiato“.