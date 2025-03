Treviso, Vitucci: "Percentuali troppo basse, abbiamo reagito troppo tardi"

Il coach della Nutribullet commenta con amarezza e un po' di rammarico la sconfitta com Cremona, a cui riconosce i meriti. "In primis complimenti a Cremona che ha giocato una buonissima partita. C’è stato uno strappo importante verso la fine del primo quarto che ci ha messo in grande difficoltà, al quale non siamo riusciti a reagire con la dovuta consistenza. I numeri dicono anche, purtroppo, che abbiamo avuto anche delle opportunità importanti, che però abbiamo sbagliato: le percentuali sono state estremamente basse e a un certo punto dovevamo rispondere anche dal punto di vista offensivo alla loro verve. A cominciare da Nikolic che ha fatto una grande partita, ma anche tutti gli altri esterni che ci hanno messo in difficoltà e noi non abbiamo saputo rispondere alla stessa maniera. Questo alla fine ce lo siamo portati dietro, reagendo bene nell’ultimo quarto, ma un po’ tardivamente, quando la partita era andata".