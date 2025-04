Treviso, Vitucci: "Partita molto dura, abbiamo meritato la vittoria"

Il coach della Nutribullet dichiara la sua felicità per il ritorno alla vittoria dopo tre sconfitte di fila. "È stata una partita molto dura, in cui abbiamo meritato di vincere, seppure avremmo dovuto farlo con meno sofferenza. Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Un po’ ci aspettavamo il loro ritorno perché Tortona è una squadra di alto livello, e lo ha fatto usando gli strumenti che fino a quel momento eravamo riusciti a controllare: le capacità di creare un tiro dal palleggio e di punire la difesa appena c’è una rotazione o un aiuto in ritardo. Siamo calati dal punto di vista fisico anche perché abbiamo avuto una rotazione più corta: Macura non è rientrato perché aveva un forte mal di testa e Caroline non era disponibile a causa di un problema al piede".