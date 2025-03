Treviso, Vitucci: "Pagate le assenze, poca energia nell'ultimo quarto"

Dalla sala stampa dell’Unipol Forum, coach Frank Vitucci, al termine della battaglia tra EA7 Milano e Nutribullet Treviso Basket (90-80): “Devo dire che noi abbiamo fatto sicuramente un grande sforzo, e per una buona parte di partita questo sforzo ha pagato, perché la squadra ha sicuramente dimostrato di voler giocare, reagire e cercare di portare a casa il risultato. Da parte nostra, sicuramente le due assenze dell’ultima ora un po’ hanno pesato in quelli che sono i 40 minuti di energia totale che dovevamo mettere in campo sempre. Invece è stato evidente che nell’ultimo quarto questa energia è calata e quindi abbiamo fatto scelte meno lucide in attacco, la palla si è fermata molto più che nei primi tre quarti di gara. Brooks è stato molto bravo a rompere la partita e a mettere il filo del gioco in mano ai nostri avversari. Dobbiamo spingere l’asticella un pochino più in alto, perché questo è comunque l’approccio giusto che volevamo mettere in campo e dobbiamo farlo per 40 minuti“.