Treviso, Vitucci: "Le condizioni della squadra sono buone"

Frank Vitucci, coach NutriBullet Treviso Basket: “Rinfrancati dall’ultima prestazione vogliamo chiudere al meglio il girone d’andata in un campo prestigioso come quello di Varese. Decideremo all’ultimo momento cosa fare rispetto alle condizioni di Olisevicius e al nuovo arrivato Caroline, ma la squadra sicuramente cercherà di finire il girone d’andata con un successo che ci porterebbe a superare il 50% di vittorie a metà regular season. Al di là della qualificazione alla Final 8 di Coppa Italia che non dipende solo da noi, sarebbe importantissimo iniziare il girone di ritorno con 8 vittorie. Le condizioni della squadra sono buone. Questa settimana, dal 25 di ottobre, per la prima volta abbiamo fatto un allenamento al completo. Quindi possiamo dire che stiamo abbastanza bene: l’unico da valutare all’ultimo momento sarà Olisevicius“.