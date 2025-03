Treviso, Vitucci: "Andiamo a Cremona a giocare una partita importante"

Francesco Vitucci, coach NutriBullet Treviso Basket: "Con lo spirito positivo dato dall’ultima prestazione contro Varese, e grande determinazione, andiamo a Cremona a giocare una partita importante per entrambe le squadre. Dovremo difendere con grande attenzione il loro talento individuale ed essere consapevoli che, da parte nostra, solo una prestazione solida dal punto di vista collettivo ci potrà dare un risultato positivo, che in questo momento del campionato sarebbe estremamente importante. Recuperiamo Pellegrino, che in settimana ha avuto un virus influenzale, mentre per Bowman capiremo solo prima della partita perchè è rimasto fermo per un problema al tendine d’Achille oltre a doversi ancora ristabilire pienamente dall’infortunio alla costola. Harrison sta invece continuando la sua fase di recupero dal problema muscolare".