Treviso, Vitucci: "A Sassari ci aspetta un’altra partita molto importante"

Frank Vitucci, coach NutriBullet Treviso Basket: “A Sassari ci aspetta un’altra partita molto importante. Mazzola non è ancora pronto al rientro e la situazione di Olisevicius è delicata, ma come abbiamo fatto in passato con giocatori come Harrison e lo stesso Mazzola, sappiamo come sopperire alle assenze con quelle che si stanno dimostrando le nostre armi più importanti: la coesione della squadra e l’ottimizzare lo sforzo di tutti. Sassari è un’ottima squadra e quindi ci è richiesta una prestazione decisamente importante“.