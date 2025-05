Stando a quanto riportato da Il Giornale di Brescia, sarà il Palaverde di Villorba a ospitare gara-3 della serie di quarti di finale tra Pallacanestro Trieste e Germani Brescia. La squadra di coach Christian deve scontare ancora una delle 2 giornate di squalifica del PalaTrieste per lancio di bottigliette: l'ipotesi Verona, adottata per la sfida di regular season contro Sassari, è stata scartata per la maggiore vicinanza alla squadra avversaria che non al capoluogo giuliano.