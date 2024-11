TREVISO, TORRESANI CRESCE: "IL MIO OBIETTIVO È GIOCARE IN EUROLEGA"

Intervistato da Mattia Zanardo su “Il Gazzettino – Treviso”, David Torresani ha parlato dei suoi obiettivi: "Un mio obiettivo è arrivare a giocare in una squadra di Eurolega. So benissimo che è un traguardo molto alto e difficile, ma voglio certamente provarci. La Nba è il sogno di ogni giocatore di basket. E' sicuramente più spettacolare, però devo dire che, per movimenti, schemi, intelligenza cestistica, mi piace di più lo stile di gioco che si vede in Eurolega".