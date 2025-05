Treviso, Nutribullet confermato main sponsor per 2 stagioni

“Siamo molto felici del rinnovo di questa importantissima partnership che legherà il marchio Nutribullet a Treviso Basket per altre due stagioni. ” – dichiara Matteo Contento, Presidente di Treviso Basket – “ Un ringraziamento particolare al dott. Fabio De’ Longhi che supporta la nostra avventura sportiva e sociale con grande attenzione e sensibilità. Da parte di Treviso Basket, che ho l’onore di rappresentare, continuerà il massimo impegno per trasmettere i valori a cui si ispira Nutribullet: uno stile di vita sano per un vivere migliore. Cercheremo con tutte le nostre forze di regalare soddisfazioni al nostro main sponsor.”