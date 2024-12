Andrea PECCHIA (Play/Guardia DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Ci aspetta una partita sicuramente molto difficile, giocare in trasferta è sempre complicato. Sopot è una squadra che ci ha messo in difficoltà all’andata e che ha cambiato molti giocatori. Dovremo essere bravi a farci trovare pronti, arriviamo da una bella vittoria a Scafati, siamo carichi e vogliamo toglierci qualche soddisfazione anche in Europa per continuare a sognare i playoff».