Trento, Mawugbe: "Siamo una squadra che non si risparmia mai"

Selom MAWUGBE (Centro DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Siamo una squadra che non si risparmia mai, dando sempre il 100% ogni volta che scendiamo in campo. Il nostro obiettivo è chiudere l’anno con una vittoria per continuare questo buon momento. Personalmente, sto recuperando bene dal periodo di stop e sento che la mia condizione è in crescita, ci tengo a ringraziare lo staff medico per l’ottimo lavoro svolto in queste settimane. Sappiamo che Tortona è una squadra molto tosta, con giocatori esperti e un sistema ben organizzato. Sarà una sfida stimolante, in cui sarà cruciale rimanere concentrati per tutti i 40 minuti, pronti ad affrontare ogni situazione che la partita ci proporrà. Daremo il massimo per chiudere l’anno in bellezza».