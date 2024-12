Trento, Lamb: "Nelle ultime partite ci sono mancati alcuni dettagli"

Anthony LAMB (Ala DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Non vedo l’ora che arrivi domenica, sono davvero felice che il palazzetto sarà ancora tutto esaurito. Giocheremo contro una squadra molto forte, e ci sarà un’atmosfera fantastica: giocare davanti al nostro pubblico è sempre meraviglioso. Nelle ultime partite ci sono mancati alcuni dettagli che, contro avversarie di questo livello, fanno la differenza. Dobbiamo rimanere concentrati per tutta la partita e lavorare su alcuni aspetti difensivi per diventare ancora più solidi. Siamo un bellissimo gruppo, e qui mi sento in famiglia grazie al club, allo staff e ai miei compagni di squadra».