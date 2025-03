Ford tira su l'Aquila: "La classifica è corta, non ridimensioniamoci"

"Sapevamo che avremmo affrontato un avversario tosto, con elementi di grande qualità e un roster lungo. Direi che abbiamo retto piuttosto bene la situazione anche se siamo usciti sconfitti, a certi livelli sono i dettagli a fare la differenza e i nostri avversari sono stati indubbiamente più attenti e precisi in determinati momenti chiave dell'incontro. Questo però non significa che dobbiamo ridimensionare le aspettative né tanto meno farsi troppe domande, è andata male per quanto concerne il risultato ma abbiamo già voltato pagina. Le stagioni sono lunghe e bisogna essere capaci di non esaltarsi troppo nei momenti positivi così come non serve a nulla abbattersi per gli ostacoli che si trovano lungo il cammino. La classifica è ancora cortissima, la prima della classe dista solo due punti e noi abbiamo lo stesso score di formazioni prestigiosissime. Dobbiamo solo pensare a lavorare tutti i giorni in palestra".