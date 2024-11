TRENTO, GALBIATI: "DECISIVA LA FREDDEZZA NEI TIRI LIBERI"

Paolo Galbiati dopo il successo a Pistoia: "Giocare qui è davvero difficilissimo, perché il loro tifo è speciale. La partita ha avuto due volti: nel primo abbiamo messo poca fisicità, permettendo a Christon di fare praticamente tutto ciò che voleva; nel secondo, invece, siamo stati più attenti e concentrati. Abbiamo commesso diversi errori in difesa, anche a causa del loro grande talento, ma siamo stati lucidi nel finale. La freddezza nei tiri liberi ci ha permesso di portare a casa una vittoria importante. Spero che Niang non abbia nulla di grave e possa andare in Nazionale, perché se lo merita. Ora ci godiamo tre giorni di pausa, poi torneremo in palestra per preparare al meglio la prossima partita di coppa".