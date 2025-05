Trento, Galbiati: "Bella serie, uno stimolo importante e una grande sfida"

Paolo GALBIATI (Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Sarà una bella serie, uno stimolo importante e una grande sfida. Ci siamo guadagnati il diritto di giocare le prime due partite in casa e speriamo che il palazzetto sia caldo e che il pubblico si faccia sentire. Qualsiasi avversario ai playoff sarebbe stato difficile da affrontare, ma Milano è chiaramente una squadra di altissimo livello: ha recuperato pedine fondamentali, è imprevedibile per profondità e talento, ha enorme esperienza ed è guidata dal coach più importante del nostro campionato, uno dei più grandi nella storia della pallacanestro italiana. Sono consapevole del lavoro che questa squadra ha fatto: ha lavorato duramente, con serietà, ma soprattutto con una grande componente umana. Mi ricorda molto un gruppo storico per me, l’Under 17 del ’96/’97 che allenavo a Milano e a cui devo moltissimo nella mia carriera da allenatore. Con loro potevo chiedere qualsiasi cosa: si sarebbero buttati sotto la metro di Milano l’uno per l’altro. Quello che mi affascina di questo gruppo è che si celebra a vicenda, non c’è invidia, ma solo entusiasmo per i successi dell’altro. Il mio sogno è che questo viaggio continui: questa squadra mi dà una grandissima fiducia e mi ricorda l’Aquila della semifinale di EuroCup e delle finali scudetto sperando faccia ancora meglio perché Toto se lo merita».