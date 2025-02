Trento, Forray: "Vogliamo subito tornare alla vittoria"

Toto FORRAY (Play/Guardia DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Domenica sarà una sfida impegnativa, perché Varese in casa gioca con un’energia diversa, spinta dal proprio pubblico. Considerando le loro qualità, dovremo prestare ancora più attenzione alle loro guardie e restare concentrati per tutti i quaranta minuti. Veniamo dalla sconfitta in EuroCup e vogliamo subito tornare alla vittoria. Ci aspetta una battaglia intensa, in cui sarà fondamentale rimanere concentrati e rispondere colpo su colpo».