Trento, Forray: "La pausa ci ha fatto perdere un po’ di ritmo"

Toto Forray, capitano Dolomiti Energia Trentino: "Dovremo concentrarci molto su di noi, soprattutto perché la pausa ci ha fatto perdere un po’ di ritmo partita, elemento fondamentale per la nostra filosofia di pallacanestro. Napoli, dopo un inizio complesso e i recenti cambiamenti, arriverà con grande determinazione, e questo rende la sfida ancora più impegnativa. Un aspetto cruciale sarà limitare il talento di Pangos, un giocatore che, se riesce ad accendersi, può diventare estremamente pericoloso e rappresenta una pedina chiave per Napoli. Per noi sarà fondamentale anche il supporto del nostro pubblico, che voglio ringraziare per il grande entusiasmo e sostegno che ci stanno dimostrando".